اليوم السابع
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القبض على المتهم بالشروع فى قتل مواطن بمنطقة دار السلام

الخميس، 09 يونيو 2022 11:01 ص
القبض على المتهم بالشروع فى قتل مواطن بمنطقة دار السلام حبس -ارشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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نجحت أجهزة الأمن فى ضبط أحد الأشخاص لاتهامه بإطلاق عيار نارى تجاه آخر وإصابته لخلافات مالية بينهما فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة دارالسلام بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقبال (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة "مصاب بطلق نارى").
 
 
بالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المصاب وآخر (مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية") بسبب خلافات مالية بينهما تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها المتهم على المصاب باستخدام سلاح نارى "طبنجة" كانت بحوزته محدثاً إصابته المنوه عنها.
 
 
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (طبنجة- عدد 2 خزينة - عدد من الطلقات لذات العيار)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، باستخدام السلاح المضبوط بحوزته، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.
 
 
 

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