الرئيس الأمريكى يبدأ جولة فى الشرق الأوسط يوليو المقبل

أ.ش.أ

قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيبدأ جولة في منطقة الشرق الأوسط في يوليو المقبل.

ولم يعلن البيت الأبيض عن الرحلة بعد ولكن المتحدث الرسمي قال إن الإدارة نظرت في إضافة زيارة الشرق الأوسط إلى رحلة الرئيس إلى أوروبا في يونيو، لكن "في النهاية، خلصنا إلى أنه من الأفضل القيام برحلة مستقلة" إلى المنطقة.

وأضاف المتحدث، لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية يوم الأربعاء،: "لم يتم تحريك الزيارة أو تأجيلها. لكننا خلصنا إلى أنه من الأفضل القيام برحلة مستقلة إلى الشرق الأوسط. نحن ندرس التواريخ في يوليو".

ويسافر الرئيس الأمريكي خلال شهر يونيو الجاري إلى ألمانيا وإسبانيا لحضور اجتماع مجموعة الدول الصناعية السبع في برلين وقمة الناتو في مدريد.