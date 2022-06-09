الحكومة البريطانية تعلن عن إرشادات جديدة للحد من عدوى جدري القرود

أ ش أ

اعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، إرشادات جديدة للحد من انتشار عدوى جدري القرود الذي انتشر مؤخرا في البلاد.

وشجعت الحكومة - في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني - على أن تقوم الحالات المصابة بعزل نفسها عن بقية أعضاء المنزل وتناول الأكل والنوم في غرف منفصلة واستخدام حمام منفصل إن أمكن، بالإضافة إلى تدابير النظافة الجيدة طول الوقت.

وأشار البيان إلى أنه في حال عدم وجود غرف منفصلة يجب أن يتجنب المصابون الاتصال الجسدي وأن يبقوا على مسافة متر واحد عن بقية أعضاء الأسرة ومن المهم بشكل خاص أن يتجنبوا الاتصال الوثيق مع الأطفال الصغار والنساء الحوامل والأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة لأنهم قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بأمراض خطيرة.

وتتضمن النصائح الأخرى إبقاء الغسيل منفصلاً عن أفراد الأسرة الآخرين وتجنب أي اتصال وثيق بالحيوانات الأليفة.

وأوضح البيان أن عدوى جدري القرود تنتشر بشكل رئيسي بين الأشخاص من خلال التلامس المباشر بالجلد وكذلك الاتصال الجنسي ويمكن أيضًا أن تنتشر العدوى عن طريق الأشياء الملوثة مثل المفروشات.