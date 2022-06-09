الثانية مكرر في الإعدادية بالغربية: كنت بنظم وقتي ونفسي أكون صيدلانية

قدم اليوم السابع بث مباشر من داخل منزل الطالبة فريدة هيثم فاروق الحاصلة على المركز الثاني على مستوى محافظة الغربية في نتيجة الشهادة الاعدادية للعام الدراسي 2021/2022.

وسادت حالة من الفرحة بمنزل الطالبة فور علم اسرتها بالنتيجة وحصولها على المركز الثاني، واستقبلت الأسرة النتيجة بدموع الفرحة.

واعربت الطالبة فريدة هيثم عن فرحتها بالنتيجة، مؤكدة ان الفترة الدراسية كانت طويله بجانب صعوبتها، وكانت تذهب للمدرسة يومياً وكان لها دورا اساسيا في تفوقها ومراجعات المدرسين لها، بجانب ذهابها للدروس الخصوصية.

واشارت إلى أنها كانت تنظم وقتها بين المدرسة والدورس والمذاكرة وكانت تحرص على مراجعة الدروس أولا بأول، وتحلم فريدة أن تصبح صيدلانية مثل والدتها، مؤكدة انها ستبذل قصارى جهدها لتحقيق الحلم.

وهنأ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أوائل الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة للعام الدراسي الحالي 2022/2021 لتفوقهم العلمي والدراسي، وحصولهم على مراكز متقدمة، كما هنأ جميع الطلاب الناجحين، متمنيا لهم دوام التوفيق في حياتهم الدراسية المستقبلية وتحقيق طموحاتهم، مشيرا إلى أن تكريم الأوائل سواء من الإعدادية العامة أو المهنية مطلع الأسبوع المقبل.

يذكر أنه تقدم لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية العامة 88749 طالبا وطالبة بمحافظة الغربية، حضر منهم 88143 طالب وطالبة، وبلغت نسبة النجاح 75.13٪، وفيما يخص الشهادة الإعدادية المهنية تقدم لأداء الامتحان 4740 طالبا وطالبة حضر منهم 4640، وبلغت نسبة النجاح 82.75٪، كما بلغت نسبة النجاح في الدور الأول للشهادة الإعدادية للمكفوفين 100٪، وكذلك بلغت نسبة النجاح في الدور الأول للشهادة الإعدادية للصم 97.3٪، في حين بلغت نسبة النجاح في الدور الأول لشهادة التلمذة الصناعية لطلاب مدارس التربية الفكرية 84٪.