التزلج بـ"السكيت" هواية الشباب السكندرى.. طاقة إيجابية أصبحت وسيلة تنقل.. صور

الإسكندرية - فريق المحافظات

قدم اليوم السابع فيديو مع عدد من الشباب يمارسون هواية السكيت على كورنيش الإسكندرية، يتحركون يميناً ويساراً بشكل لافت للأنظار للاستمتاع برياضتهم المفضلة التي تمنحهم طاقة إيجابية وتخفف عليهم أوقاتهم عقب الانتهاء من الامتحانات.



قال علي عبد الله طالب في الصف الأول الثانوي، إنه يمارس هواية السكيت منذ عامين، ويأتي يوميا عقب الانتهاء من الامتحانات لممارسة اللعبة ساعتين في اليوم، لأنها تعطي إحساسا بالحرية والطاقة.



وأضاف كريم السيد لـ"اليوم السابع"، إنه طالب سياحة وفنادق وأن لعب السكيت رياضة ترفيهية وتعطي طاقة إيجابية تجعله أكثر سعادة وانطلاقا على تجاوز الضغوط اليومية، وتجعله في حالة سعادة لدرجة أنه مستعد لممارستها 12 ساعة يوميا.



وأوضح خالد أحمد، طالب 16 سنة، أنه يمارس هوايته المفضلة السكيت كل يوم؛ فهى تعطيه طاقة إيجابية وقوة ويستمع بها، وأن تلك الرياضة تقودك إلى المغامرة والمرح، وظهرت بكثرة في الآونة الأخيرة، وتعتمد على التزلج بالسكيت وإتقان التحرك به، مطالبا بتخصيص مكان لممارسة تلك الهواية لزيادة الشباب المقبلين على تلك اللعبة، ويصل أعدادهم يوميا من 30 إلى 60 شابا يمارسونها على كورنيش الإسكندرية.



وأشار زياد محمد، طالب، إلى أن هواية لعبة السكيت ظهرت بكثرة في الآونة الأخيرة وتعتمد على إتقان بعض الحركات، كما أن البعض أصبح لا يقتصر لعب السكيت على الرياضة والترفيه فقط بل أصبحت وسيلة تنقل للعديد من الشباب.



























