إصابة 5 أشخاص إثر انقلاب سيارة بسمالوط فى المنيا

أصيب 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي بالقرب من محور سمالوط بمحافظة المنيا، وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وجرت إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق.
تلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي، وتحديداً بالقرب من محور سمالوط ووجود مصابين.
وأفادت التحريات الأولية بإصابة 5 أشخاص بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفة باليد والساقين وما بعد الارتجاج، إثر اختلال عجلة القيادة بيد قائدها مما أدى إلى وقوع الحادث.
تحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق الصحراوي الغربى، ونقل المصابين إلى مستشفى سمالوط النموذجي لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.
إسعاف - أرشيفية
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصيب 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي بالقرب من محور سمالوط بمحافظة المنيا، وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وجرت إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق.
الموضوعات المتعلقة
مصرع شخصين فى حادث انقلاب سيارة على طريق المراقى بواحة سيوةالخميس، 09 يونيو 2022 01:04 م
إصابة 14 من عمال اليومية فى حادث انقلاب سيارة بالشرقيةالخميس، 09 يونيو 2022 11:29 ص
زحام مروري إثر حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالمازوت بالطريق الدائري الإقليميالأربعاء، 08 يونيو 2022 09:14 م
قوات الإنقاذ النهرى تنتشل جثة الضحية الثالثة فى حادث انقلاب سيارة صحراوى البحيرةالأربعاء، 08 يونيو 2022 12:29 م
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة