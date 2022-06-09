اليوم السابع
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الخميس، 09 يونيو 2022 09:02 م
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إصابة 5 أشخاص إثر انقلاب سيارة بسمالوط فى المنيا

الخميس، 09 يونيو 2022 08:38 م
إصابة 5 أشخاص إثر انقلاب سيارة بسمالوط فى المنيا إسعاف - أرشيفية
المنيا - حسن عبد الغفار

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أصيب 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي بالقرب من محور سمالوط بمحافظة المنيا، وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وجرت إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي، وتحديداً بالقرب من محور سمالوط ووجود مصابين.

وأفادت التحريات الأولية بإصابة 5 أشخاص بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفة باليد والساقين وما بعد الارتجاج، إثر اختلال عجلة القيادة بيد قائدها مما أدى إلى وقوع الحادث.

تحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق الصحراوي الغربى، ونقل المصابين إلى مستشفى سمالوط النموذجي لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.


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