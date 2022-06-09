مصرع شخصين فى حادث انقلاب سيارة على طريق المراقى بواحة سيوة

استقبل مستشفى سيوة المركزي،عمر محمد إسماعيل محمد " 22 سنة " من منطقة تابه الكبرى، في واحة سيوة- وصل جثة هامدة، نتيجة نزيف وكسر بقاع الجمجمه وكسور متعددة بالجسم، ومحمد مصطفى محمد عبد الرحمن " 35 سنة" من منطقة سيدى رحيم في سيوة - وصل جثه هامدة نتيجه نزيف بقاع الجمجمه وهبوط حاد فى الدورة الدموية.

تم حفظ الجثتين في ثلاجة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة، التي اخطرت للتحقيق في ظروف وملابسات الحادث، والتصريح بدفن الجثتين، وتسليمهما لذويهما.

كانت غرفة عمليات مرفق الإسعاف وغرفة عمليات شرطة النجدة، قد تلقيتا بلاغاً بالحادث، فتم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان البلاغ، وانتقلت على الفور قوات الشرطة والأجهزة المعنية الأخرى، لإخلاء الجثتين، من مكان الحادث إلى مستشفى سيوة المركزي، ورفع آثار الحادث من على الطريق، وإعادة حركة السير عليه لطبيعتها.