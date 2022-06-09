أسعار النفط تسجل 123.47دولار لبرنت و121.91دولار للخام الأمريكى

كتبت - مروة الغول

سجلت أسعار النفط اليوم 123.47دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 121.91 دولار للبرميل.

وأكد مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون جنوب ووسط آسيا دونالد لو، أن السلطات الأمريكية تشعر بالقلق لشراء الهند ودول أخرى كميات إضافية من النفط الروسي، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشئون جنوب ووسط آسيا :نحن قلقون بشأن زيادة كميات النفط الروسي، الذي تشتريه ليس فقط الهند، ولكن العديد من دول العالم.

وفرضت السلطات الكندية قيودا جديدة على النفط والغاز والصناعات الكيماوية من روسيا، إلى جانب قطاعات اقتصادية أخرى، جاء ذلك اليوم ضمن وثيقة نشرتها وزارة الخارجية الكندية.

ووفقا للوثيقة يحظر على المواطنين الكنديين والشركات الكندية التعامل مع ممثلين عن صناعات النفط والغاز والكيماويات والتعدين الروسية، بما في ذلك استخراج الفحم وخامات المعادن.

ومنذ انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا فرضت الدول الغربية عدة حزم من العقوبات على موسكو، من جهتها أكدت الحكومة الروسية دعمها للشركات الوطنية المتضررة من العقوبات.

وقررت دول "أوبك+"، إعادة توزيع حصة إنتاج النفط في سبتمبر البالغة 432 ألف برميل يوميا بالتساوي لشهري يوليو وأغسطس.

وبذلك يكون حجم الإنتاج في شهري يوليو وأغسطس 648 ألف برميل يوميا. بالإضافة إلى ذلك، مددت الدول الموعد النهائي للتعويض عن انخفاض أحجام النفط للبلدان المدينة حتى نهاية عام 2022،وسيعقد اجتماع أوبك + القادم في 30 يونيو.