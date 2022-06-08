2 مليار و600 مليون جنيه قروض برنامج "مشروعك" بالدقهلية

ووجه المحافظ لمسئولى الإدارة العامة للمشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" بضرورة فتح قنوات جديدة لتوفير القروض المطلوبة وتيسير كل الإجراءات بما لا يهدر موارد الدولة وتنويع المشروعات لتلبى حاجة السوق من المنتجات المختلفة وتعظيم الاستفادة من الأموال الممنوحة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير الذى عرضه المحاسب عماد أبو زيد مدير عام إدارة المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" بالدقهلية بشان نشاط الإدارة بديوان عام المحافظة حتى نهاية مايو الماضى.

وقد قد أوضح مدير عام الإدارة أن المراكز المتميزة فى تنفيذ البرنامج بنطاق الدقهلية شملت مراكز المنزلة والسنبلاوين وتمى الأمديد وميت غمر وأجا، حيث تأتى فى مقدمة الوحدات المحلية على مستوى المحافظة، وقد أكد المحافظ على وقوفه المستمر بجانب كل الراغبين في العمل الجاد وجميع المخلصين في الاستثمار الحقيقي لتوفير فرص عمل حقيقية لأبناء الدقهلية.

جاء ذلك فى إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بإتاحة التمويل اللازم وفرص الإقراض لإقامة المشروعات الإنتاجية والخدمية وتشجيع الاستثمار والمستثمرين، لتوفير فرص العمل للشباب، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، باتخاذ كل الإجراءات التى تستهدف توسيع قاعدة الاستثمارات ودعم المستثمرين وبالمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية.