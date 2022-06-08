اليوم السابع
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وفود أفريقية وعربية تشارك فى مراسم تنصيب رئيس الصومال الجديد غدا

الأربعاء، 08 يونيو 2022 12:52 م
وفود أفريقية وعربية تشارك فى مراسم تنصيب رئيس الصومال الجديد غدا الرئيس المنتخب حسن شيخ محمود
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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تستعد جمهورية الصومال غدا لتنصيب الرئيس المنتخب حسن شيخ محمود، خلال مراسم تشارك فيها وفود دولية، بحسب الوكالة الوطنية الصومالية.
 
ووفقا للوكالة وصل إلى البلاد خلال الساعات الماضية وفود دولية للمشاركة في مراسم نتصيب رئيس الجمهورية، وفى مقدمتها وفد مصري.
 
ووصل اليوم إلى العاصمة مقديشو وزير الدفاع الأوغندي فينسنت باميلانجاكى برفقة 3 من كبار المسؤولين، ومستشار الرئيس اليمنى ياسين عمر أحمد و فيصل ياسين المنسق العام لمكتب رئيس الجمهورية اليمنية.
 
كما وصل إلى مقديشو ممثلون عن حكومتي كينيا والبحرين ومنظمة التعاون الإسلامي.
 
وكان في استقبال الوفود التي وصلت البلاد اليوم الأربعاء، وزير الأمن الداخلي عبد الله محمد نور، السكرتير الدائم لوزارة الخارجية الصومالية، محمد علي نور حاجي ، وكبار ضباط الشرطة الوطنية ،ومسؤولون من مراسم الرئاسة.

الصومال

مراسم تنصيب الرئيس الصومالى

حسن شيخ محمود

الرئيس الصومالى حسن شيخ محمود

مصر

تنصيب الرئيس الصومالى


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