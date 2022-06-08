اليوم السابع
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الأربعاء، 08 يونيو 2022 02:28 م
أكرم القصاص
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وفد ماليزى يزور منطقة الإسكندرية الأزهرية

الأربعاء، 08 يونيو 2022 01:45 م
وفد ماليزى يزور منطقة الإسكندرية الأزهرية جانب من زيارة الوفد
الإسكندرية اسماء على بدر

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استقبل الشيخ أحمد هاشم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية اليوم الأربعاء، وفدًا ماليزيًا برئاسة داتو نور زماني بنت عبد الحميد مدير عام بوزارة التربية والتعليم الماليزية، بحضور إسلام سعد مدير مكتب رئيس الإدارة المركزية، وعادل صدقي عضو إدارة الأمن.

وتحدث "هاشم" مع الوفد عن عدد المعاهد الأزهرية بالإسكندرية، والمناهج الدراسية التى يتم تدريسها للطلاب، والمنهج الوسطى الذى يتبناه الأزهر الشريف، واستقبال الأزهر الشريف للطلاب من مختلف الدول.

وأهدى الوفد درعًا لرئيس الإدارة المركزية، وأبدوا بالغ إعجابهم بالأزهر الشريف، ومنهجه الوسطي المعتدل، ونبذه للعنف والتطرف، وكذلك المباني التابعة لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، وتقدموا بخالص الشكر والتقدير لمنطقة الإسكندرية على حسن الاستقبال.


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