وكيل المنطقة الأزهرية بالإسكندرية يتفقد امتحانات الثانوية بلجان العجمي وسموحة

الإسكندرية - فريق المحافظات

تفقد الشيخ خميس محمد وكيل منطقة الإسكندرية الأزهرية لجان امتحانات الثانوية الأزهرية القسم العلمي بمعهد العجمي: فتيات القويري، وبنين القويري، كما تفقد علاء العريان الوكيل الثقافي لجان: بنين الإسكندرية، وبنين سموحة النموذجي، فتيات سموحة النموذجي؛ لمتابعة سير الامتحانات، والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، واتخاذ كافة التدابير الصحية .



ورافق وكيل المنطقة الأزهرية الدكتورة دعاء صبري عضو المكتب الفني بقطاع المعاهد الأزهرية، و أحمد البرجي مدير التعليم الثانوي، عبدالسميع أحمد موجه عام اللغة الإنجليزية، والقائم بعمل مدير التعليم النموذجي، ومحمد سعد مسئول الأمن، ورافق الوكيل الثقافي ومنير حسني موفد قطاع المعاهد الأزهرية، وانتصار السيد موجه عام اللغة الفرنسية، وعادل حجر عضو إدارة الأمن.



حيث أدى الطلاب امتحانهم في مادة الديناميكا، وقد تم تفقد اللجان ومتابعة سجلات حضور وانصراف الطلاب، والاطمئنان على مستوى الامتحان، ومطابقته للمناهج المقررة، وعدم وجود شكوى الطلاب من الأسئلة، والتأكيد على توفير الجو المناسب لأداء الطلاب لامتحاناتهم، ومنع الغش بكافة الطرق، والتشديد على منع اصطحاب الهاتف المحمول داخل اللجان، والالتزام بكافة التعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات.



جانب من الجولة (1)