اليوم السابع
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"نيوتاوى" للترويج للجمهورية الجديدة يحصد المركز الأول بإعلام القاهرة

الأربعاء، 08 يونيو 2022 12:36 م
"نيوتاوى" للترويج للجمهورية الجديدة يحصد المركز الأول بإعلام القاهرة طلاب إعلام القاهرة
كتب محمد صبحى

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أطلق عدد من طلاب كلية الإعلام بجامعة القاهرة حملة ترويجية للنهضة العمرانية بالجمهورية الجديدة ضمن مشروع تخرجهم حملت اسم "نيوتاوي".
 
وأوضحت فاطمة سمير إحدى المشاركات بالمشروع أن مصطلح نيوتاوي ينقسم إلى جزئين، الجزء الأول "نيو" ويعنى جديد باللغة الإنجليزية، و"تاوي" اسم قديم لمصر يعنى أرض الشمال والجنوب، ويعد هذا الاسم الأقرب لمصطلح الجمهورية الجديدة.
 
كما كشف حمدى الجمال أحد طلاب المشروع أن سبب اختيار هذا الموضوع هو الرغبة في المشاركة في نشر الوعي داخل المجتمع المصري حول مشروعات الدولة في القطاع العمراني في الفترة من عام 2014 وحتى 2021، حيث جاءت الفكرة من واقع شعور الطلبة بالمسئولية تجاه وطنهم بضرورة المساهمة في تشكيل رأي عام سليم واعي مدرك لإنجازات بلاده خلال السبع سنوات الماضية.
 
ويأتي المشروع تحت شعار "شهادة ميلاد.. بخُطى الأجداد" ليجمع بين النهضة العمرانية للحضارة المصرية القديمة وما تقوم به الحكومة حاليًا من نهضة عمرانية تسير على خطى أجدادنا.
 
واستطاع المشروع أن يحصل على المركز الأول لليوم الأول لمناقشات مشروعات تخرج قسم العلاقات العامة والإعلان، بالإضافة إلى حصوله على عدد من الجوائز الأخرى بلغ عددها 6 جوائز وهى : أفضل فكرة مشروع غير تقليدية، أفضل أفكار وتنفيذ لإعلانات تليفزيونية، أفضل محتوى لإعلان إذاعى وتنفيذه، أفضل مبادرات مجتمعية وفعاليات، أفضل إعلانات طرق، أفضل مهارات عرض.
 

التعليم العالى

جامعة القاهرة

الجمهورية الجديدة

اخبار مصر

اعلام القاهرة


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