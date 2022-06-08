اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 08 يونيو 2022 11:28 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

صفر جاذبية .. مشروع تخرج لطلاب إعلام القاهرة تتناول حياة رواد الفضاء

الأربعاء، 08 يونيو 2022 10:30 ص
صفر جاذبية .. مشروع تخرج لطلاب إعلام القاهرة تتناول حياة رواد الفضاء طلاب إعلام القاهرة
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قدم طلاب الفرقة الرابعة بقسم الاذاعة والتلفزيون بكلية الإعلام بجامعة القاهرة مشروع تخرج استثنائى عبارة عن تحقيق اذاعي يسمي zero G و zero G تعني zero gravity بمعني صفر جاذبية، وهى حالة الصفر جاذبية التى يعيش فيها رواد الفضاء.
 
وقالت الطالبة نورهان خالد، إن مشروع التخرج يهدف إلى تسليط الضوء على موضوع مبهم لدى الكثير من الجمهور، موضحة أن مشروع التخرج كان تحدي كبير بالنسبة للطلاب لنتناول فكرة بهذة الصعوبة في وقت قياسي جداً في التحقيق الإذاعي، تناولنا حياة رواد الفضاء من جميع الجوانب المختلفة، ومن هم رواد الفضاء وما هي مهمتهم في الفضاء الخارجي ماذا يأكلون؟ كيف ينامون؟ وكيف يتعايشون في ظل ظروف انعدام الجاذبية علي الرغم من صعوبتها البالغه.
 
وتابعت الطالبة نورهان خالد، أن التوصل إلى  المصادر من اصعب التحديات التي واجهتنا نظراً لصعوبه استجماع معلومات دقيقه خاصة بحياة رواد الفضاء في ظل غياب الوعي بهذه الموضوع ولكننا نجحنا بالفعل في التواصل مع العديد من المصادر الهامة في هذا المجال ومنهم المهندس اكرم امين؛ أول رائد فضاء مصري والذي الهمنا بتجربته الخاصة في الفضاء والدكتور فاروق الباز عالم الفضاء المصري والدكتور اسامة شلبية عميد كلية الملاحة والتكنولوجيا وغيرهم ولم نغفل دور مصر الهام في مجال الفضاء والإنجازات المصرية الخاصة بالتطور في هذا المجال.
 
1136fabb-4718-4317-836f-3926134e77bd
 

 

0631ec0d-5029-477c-97cd-a0b94cecffe7
 

 

 


اعلام القاهرة

رواد الفضاء

اخبار مصر

التعليم العالى

اخبار مصرية


الموضوعات المتعلقة

"فاميلي".. مشروع تخرج لطلاب إعلام للعودة للقيم الأسرية

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 10:38 م

فى ختام مشروعات تخرج طلاب الإعلام الإلكترونى بالجامعة العربية المفتوحة تكريم القصاص وثابت وعماد حسين

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 12:05 ص

إعلام النهضة تنظم المهرجان السنوى لمشروعات تخرج الطلاب

الإثنين، 06 يونيو 2022 03:26 م

"لعبة إبليس" مشروع تخرج طلاب إعلام عين شمس لمناقشة ظاهرة التعصب

الإثنين، 06 يونيو 2022 01:00 م

"المعادلة" مشروع تخرج بإعلام بنى سويف حول الدراما الإذاعية ذات الطابع الكوميدى

الإثنين، 06 يونيو 2022 11:22 ص



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة