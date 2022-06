صفر جاذبية .. مشروع تخرج لطلاب إعلام القاهرة تتناول حياة رواد الفضاء

قدم طلاب الفرقة الرابعة بقسم الاذاعة والتلفزيون بكلية الإعلام بجامعة القاهرة مشروع تخرج استثنائى عبارة عن تحقيق اذاعي يسمي zero G و zero G تعني zero gravity بمعني صفر جاذبية، وهى حالة الصفر جاذبية التى يعيش فيها رواد الفضاء.