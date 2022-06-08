مقتل 3 سياح إثر وقوع سيول جارفة جنوبي الأرجنتين

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لقي ثلاثة سياح من دولة أوروجواي مصرعهم في مدينة "سان كارلوس دي باريلوتشي" الواقعة جنوبي الأرجنتين وذلك إثر غرق غرفهم الفندقية بالطين والسيول.

ونقلت شبكة "ايه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية اليوم/ الأربعاء/ عن الادعاء العام في الأرجنتين قوله إن عمال الإنقاذ عثروا على جثّتي سائحين كانا في عداد المفقودين داخل فندق "بوستيلو" بمدينة سان كارلوس الأرجنتينية.

وأضافت الشبكة أنه قد عُثر على الشخص الثالث الذي لقى مصرعه بعد ساعات من الانهيار الطيني الذي تسبب في اندفاع أطنان من الطين إلى الفندق في أعقاب عاصفة ممطرة كبيرة، مشيرة إلى أن 3 أشخاص آخرين أصيبوا في الأحداث.