اليوم السابع
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الأربعاء، 08 يونيو 2022 04:00 م
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مدارس شمال سيناء تستعد لنهائيات مسابقات أوائل الطلبة على مستوى الجمهورية

الأربعاء، 08 يونيو 2022 03:34 م
مدارس شمال سيناء تستعد لنهائيات مسابقات أوائل الطلبة على مستوى الجمهورية مدارس شمال سيناء تستعد لنهائيات مسابقات أوائل الطلبة
شمال سيناء - محمد حسين

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بدأت شمال سيناء الاستعدادت  لنهائيات مسابقات أوائل الطلبة على مستوى الجمهورية.

واعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء ، ان حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء قرر خلال اجتماع عقده اليوم مع قيادات المديرية ، عمل  معسكر لشرح جميع الملفات للمرحلتين الإبتدائية والإعدادية حتى يتعود الطلاب على الثبات الانفعالي وعلى الإنضباط ،وأخذ موافقة ولى أمور الطلاب وأن يرتدي الطلاب الزى المدرسي الرسمي اللائق، وسيتم الأخطار بمواعيد السفر.

ومن المقرر ان يتم الإبتداء بالمرحلتين الإبتدائية ، والإعدادية ، ويقوم مديري الإدارات التعليمية بديوان عام المديرية بمتابعة يومياً لهذا العمل.

 

 


شمال سيناء

اوائل الطلبة

تعليم شمال سيناء


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