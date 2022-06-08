اليوم السابع
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الأربعاء، 08 يونيو 2022 02:30 م
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شباب شمال سيناء توفر فرصة الاستفادة من مشروع البطل الأوليمبى فى شعبة السلة

الأربعاء، 08 يونيو 2022 01:30 م
شباب شمال سيناء توفر فرصة الاستفادة من مشروع البطل الأوليمبى فى شعبة السلة فتح شعبة كرة السلة ( بنين ) بشمال سيناء .
شمال سيناء ـ محمد حسين

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أتاحت وزارة الشباب والرياضة لأبناء شمال سيناء فرصة الاستفادة من مشروع البطل الأوليمبي.

وأعلنت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء ، انه نظرا لما حققه المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بشمال سيناء من نجاحات و تحقيق مراكز متقدمة في كافة شعب المشروع بالمحافظة والحصول علي ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية قررت الإدارة العامة للموهبة والبطل الأوليمبي فتح شعبة كرة السلة  ( بنين ) بشمال سيناء .

واوضح بيان المديرية ، ان شروط الاستفادة من هذه الخدمة هى لمواليد 2011 - 2012 بنين فقط، وان يكون طول اللاعب مواليد 2011 لا يقل عن 160 سم، وطول اللاعب مواليد 2012 لا يقل عن 150 سم.

و يحصل اللاعب علي الذي يتم اختياره علي الامتيازات المقررة من وزارة الشباب والرياضة وهى بدل انتقال شهري 250 جنية، و التدريب بالصالة المغطاة بالعريش، وتوفير مدربين متخصصين علي أعلي مستوي، و شنطة رياضية بها ملابس اللعبة، واللاعبين المتميزين يتم ضمهم إلي منتخب مصر للناشئين، والمشاركة في جميع بطولات الجمهورية علي نفقة المشروع.، وتقرر أن يتم الإختبارات  يوم الجمعة 24 / 6 / 2022 بالصالة المغطاة تحت اشراف مشرف عام المشروع عصام التلواني.

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شمال سيناء

الشباب والرياضة

مشروع البطل الاوليمبى


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