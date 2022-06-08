محافظ بورسعيد يوافق على تقسيط مقابل تقنين الوحدات السكنية على عامين

بورسعيد - محمد عزام

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، إن سيجرى السماح بتقسيط مقابل تقنين أوضاع الوحدات السكنية على عامين (24 شهرا)، وذلك استجابة لطلب الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن ببورسعيد.

وأكد المحافظ، خلال ترأسه اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة بورسعيد، على أن الدولة لن تطرد أحد أو تلقي به في الشارع عند تقنين أوضاع الوحدات السكنية لأنهم تستهدف مصلحة المواطنين من التقنين.

وفي سياق متصل، وافق المجلس على مذكرة إدارة الأملاك بشأن تجديد التعاقد بالقيمة الإيجارية لمكتب بريد قائم بمنطقة أم خلف جنوب بورسعيد، وعلى مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بشأن إعادة تخصيص مساحة من الأرض المخصصة لكلية التربية الرياضية وذلك لإنشاء مبنى لكلية الآداب.

وبدأت الجلسة التي ترأسها اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بالحديث عن المشروعات القومية التي يتم العمل فيها على أرض محافظة بورسعيد في جميع الأحياء، وكذلك مدينة بورفؤاد.

يذكر أنه كانت محافظة بورسعيد، عقدت اجتماعًا المجلس التنفيذي بحضور النائب عادل اللمعي، والدكتور عاطف علم الدين، عضوا مجلس الشيوخ، والنواب حسن عمار، أحمد فرغلي، الدكتورة امل عصفور، أعضاء مجلس النواب، ومحمد سعده، رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد، والمهندس عمرو عثمان، نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي، السكرتير العام، ولفيف من القيادات التنفيذية والشبابية.