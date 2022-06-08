محافظ بورسعيد: نشكر الرئيس السيسى على زيادة مساحة المحافظة إلى 1700 كيلو

وأشار المحافظ، إلى أن المحافظة كانت على مساحة 1435 كيلو متر مربع، ومع هذه الزيادة التي أقرها رئيس الجمهورية نحتاج إلى مزيد من العمل للبناء والتشييد.

وأكد اللواء عادل الغضبان، على دور الشباب خلال السنوات القليلة الماضية في بناء المشروعات القومية وكذلك تطوير المدينة لتصبح من أرقى محافظات الجمهورية.

بدأت الجلسة التي ترأسها اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بالحديث عن المشروعات القومية التي يتم العمل فيها على أرض محافظة بورسعيد في جميع الأحياء، وكذلك مدينة بورفؤاد.

يذكر أنه كانت محافظة بورسعيد، عقدت اجتماعًا المجلس التنفيذي بحضور النائب عادل اللمعي، والدكتور عاطف علم الدين، عضوا مجلس الشيوخ، والنواب حسن عمار، أحمد فرغلي، الدكتورة امل عصفور، أعضاء مجلس النواب، ومحمد سعده، رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد، والمهندس عمرو عثمان، نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي، السكرتير العام، ولفيف من القيادات التنفيذية والشبابية.