محافظ الأقصر يستقبل وفدا من المالية خلال جولة لرصد النظم المالية والأرصدة

الأقصر – أحمد مرعى

زار وفد من وزارة المالية محافظة الأقصر على مدار الأيام الماضية، وذلك برئاسة هيثم شمس الدين مدير عام بقطاع الحسابات والمديريات المالية بالوزارة، لمتابعة تحليل النظم المالية والأرصدة بالمحافظة، وذلك طبقا لتوجيهات وزير المالية الدكتور محمد معيط، وتطبيقاً لقرار المحاسب طارق بسيوني رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية رقم 70 لسنة 2022.

وفى هذا الصدد التقي المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر بالوفد بمكتبه بديوان عام محافظة الأقصر، وبحث معهم النظم المالية بالوحدات الحسابية داخل نطاق المحافظة بما يتسق مع جهود الدولة نحو تعزيز حوكمة المنظومة المالية، جنبًا إلى جنب مع الإرتقاء بأنماط العمل الحكومي.

وخلال زيارته لمحافظة الأقصر التي امتدت لاكثر من (10) أيام، عمل قام الوفد بتحليل النظم المالية داخل عدد من الجهات بالمحافظة، حيث ضم الوفد كلا من المحاسبين أحمد المدبولي وسعيد عبد الله وسعيد سليمان وأشرف ممدوح ومحمود السيد، في إطار تحقيق رؤية مصر 2030 والاستدامة المالية، فيما يتعلق برفع مستوي الشفافية وأحكام الضبط المالي.

وقال رئيس فريق العمل ان الوفد تابع منظومة العمل المالية بالمحافظة والجهات التابعة لها وبجامعة الأقصر لتحليل وفحص الارصدة ومتابعة وتقييم النظم المالية للموازنة والحسابات والصناديق الخاصة، كما تم عقد لقاء مع المحاسب عبد المعز عبد السلام مدير المديرية المالية بالأقصر ومديري ووكلاء الوحدات الحسابية، لافتاً إلي أن الزيارة تمت بإشراف ومتابعة مستمرة من المحاسب طارق بسيوني محمد رئيس قطاع الحسابات بالمديريات المالية بالوزارة.