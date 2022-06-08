"القومى للمرأة" بالأقصر يعلن احتياجه لمشرف مشروع مجموعات الادخار والإقراض الرقمى

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت الدكتورة صابرين عبد الجليل مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة الأقصر، عن احتياج المحافظة لمشرفة أو مشرف مشروع مجموعات الادخار والإقراض الرقمى، وذلك من أبناء أو بنات المحافظة، للمساهمة فى تقديم سلسلة من اللقاءات، وذلك في إطار مشروع مجموعات الادخار والإقراض الرقمي - ضمن برنامج الشمول المالي، والذي ينفذه المجلس القومى للمرأة ضمن أنشطة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأكدت الدكتورة صابرين عبد الجليل، فى بيان صحفى، أنه بالنسبة لطريقة التقديم يتم ملئ نموذج تقديم على مشرف أو مشرفة محافظة بمشروع الادخار والإقراض الرقمي، مع إرفاق المستندات التالية:- (سيرة ذاتية ( باللغة العربية لا تتعدى صفحتين) - صورة البطاقة)، وأخر ميعاد للتقديم :20 يونيو 2021 – الساعة الثانية عشر ظهرا - ويبدأ التعاقد مع توافر تمويل المشروع.

وتشمل شروط التقديم ما يلي:- (يتاح التقديم للإناث والذكور من أبناء المحافظة المقدم عليها فقط - حاصل/ة على مؤهل جامعى - خبرة لا تقل عن 4 أعوام فى مجال التنمية - مهارات فى التخطيط والتدريب والقيادة والمتابعة اليومية - القدرة على التحرك بسهولة والعمل الميدانى والسفر الى القاهرة والمحافظات الأخرى - القدرة للعمل فى فريق وتحت ضغط - الرغبة والقدرة على التعلم المستمر - مهارات استخدام برامج الكمبيوتر المختلفة - أن يكون المتقدمين من أبوين مصريين - ألا يكون للمتقدمين أقارب يعملون بالمجلس القومى للمرأة أو أحد أعضائه - يفضل من لهم خبرة بمشروع مماثل أو سبق لهم العمل مع المجلس - يخضع المرشحين للوظيفة لفترة اختبار ثلاثة شهور).

وشددت مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة الأقصر، على ضرورة الالتزام بتفاصيل التقديم واستيفاءه للشروط المطلوبة تدخل فى تقييم الحصول على الوظيفة، كما أنه لن ينظر للطلبات غير المستوفاة الشروط بعاليه أو التى ترد بعد آخر ميعاد للتقديم، ويتم ملئ نموذج تقديم على مشرف أو مشرفة محافظة بمشروع الادخار والإقراض الرقمي :https://forms.gle/Stm7DGSyTwzDzx9B8