مجلس الجامعات الخاصة يقر آليات جديدة لتنسيق 2023 أبرزها التقدم مباشرة

كتب محمد صبحى

ترأس الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مساء اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس الجامعات الخاصة، بحضور د.محمد حلمي الغُر أمين عام المجلس وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة المستقبل.

في كلمته، أكد الوزير على أهمية دور الجامعات الخاصة في إتاحة تعليم متميز، من خلال تقديم برامج تعليمية متطورة تُلبي مُتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولى

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي على ضرورة انتهاء كافة الجامعات الخاصة من امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2021/2022 في مواعيدها وفق البرنامج الزمني المحدد لذلك، ووجه الوزير بسرعة انتهاء كافة الكليات من إعلان نتائج امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021 - 2022، وذلك عقب انتهاء الطلاب من أداء الامتحانات.

ووجه الوزير بالاستمرار في تقديم نتائج التقييم الدوري لمستوى وعناصر التحديث الشامل لمنظومة التعليم العالي بالجامعات الخاصة على مستوى اللوائح الدراسية وتحديث المناهج الدراسية والتحول الرقمي بكافة الجامعات الخاصة، مع التوجيه بإسراع لجان القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات في مراجعة اللوائح المحدثة المقدمة من الكليات المختلفة، ووضع برنامج زمني يتم الالتزام به في مراجعة اللوائح الأكاديمية.

وقرر المجلس خلال الاجتماع فتح باب القبول للشهادات المعادلة ( العربية والأجنبية ) اعتباراً من يوم السبت الموافق 18 يونيو 2022 بالجامعات الخاصة .

وافق المجلس على قيام طلاب الثانوية العامة ( دفعتي 2020/2021 – 2021/2022) بالتقديم للجامعات الخاصة عقب انتهاء المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية على أن يستمر التقديم حتى 30 سبتمبر.

وافق المجلس على إعلان الحدود الدنيا للكليات المختلفة بالجامعات الخاصة عقب ظهور نتيجة الثانوية العامة، وتحليل مؤشرات النتائج، بما يسمح بتحديد حدود دنيا عادلة للقبول بالكليات المختلفة، ويعرض المقترح الخاص بذلك على مجلس الجامعات الخاصة للتصديق عليه.

ووافق المجلس على تطوير آليات نظام تقديم وقبول الطلاب بالجامعات الخاصة وفق القواعد التالية:

- تقديم الطلاب إلى الكليات التي يرغبون في الالتحاق بها يتم مباشرة من خلال الموقع الإلكتروني لكل جامعة.

- التقديم للجامعات الخاصة لا يسبقه اختبارات قبول، ولكن يمكن إجراء اختبارات قدرات لبعض الكليات النوعية.

- تقوم الجامعات الخاصة بتسجيل الطلاب المتقدمين إليها على النظام المركزي التابع لمركز تقنية الاتصالات والمعلومات بجامعة المنصورة يوميًا.

- يتم قبول كل الطلاب المتقدمين للكليات بالجامعات الخاصة المختلفة طالما كان مجموعهم أعلى من الحد الأدنى وتوجد أماكن شاغرة بالكليات.

- في حال تقدم أعداد من الطلاب أكثر من الأماكن الشاغرة المتاحة بالكليات يتم اختيار الطلاب الأعلى مجموعاً أسوة بالمتبع في الجامعات الحكومية.

- يحق للطالب إلغاء تسجيله من جامعة ما للإلتحاق بجامعة أخرى.

- تقديم الطلاب عملية دورية مستمرة يومياً.

وناقش المجلس خلال الاجتماع المسار الأكاديمي لطلاب كليات الطب الأوكرانية من المصريين، والجهود التي بذلتها الجهات المعنية من أجل استكمال الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بشأن حلول لمساعدة الراغبين منهم في التحويل لاستكمال دراستهم في الجامعات المصرية، نظرًا للظروف الاستثنائية التي تمُر بها أوكرانيا حاليًا، وتنفيذًا للضوابط التي أعلنها مجلس الوزراء بإجراء اختبار مركزي لتحديد المستوى الدراسي الذي يلتحق به الطلاب، في تخصصات (الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والهندسة).

واستعرض المجلس تقريرًا حول امتحانات تحديد المستوى للطلاب المصريين العائدين من الجامعات الأوكرانية على مرحلتين (الأولى خلال الفترة من 28 – 30 مارس 2022، والثانية خلال الفترة من 24- 25 مايو 2022) لطلاب الطب والصيدلة بكليتي الطب والصيدلة جامعة القاهرة، وطلاب طب الأسنان والهندسة بكليتي طب الأسنان والهندسة بجامعة عين شمس، مع التأكيد على تقديم التيسيرات التي تمكن هؤلاء الطلاب من استكمال دراستهم وفق المستوى الدراسي الذي تم تحديده من خلال امتحان تحديد المستوى.