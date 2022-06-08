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للعائدين من أوكرانيا.. الناجحون فى تحديد المستوى يتوجهون للجامعات الخاصة والأهلية

الأربعاء، 08 يونيو 2022 01:30 م
للعائدين من أوكرانيا.. الناجحون فى تحديد المستوى يتوجهون للجامعات الخاصة والأهلية الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى لوزارة التعليم العالى
كتب محمد صبحى

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أكد الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالى، إن الطلاب العائدين من أوكرانيا والناجحين في امتحانات تحديد المستوى، التوجه إلى الجامعات الخاصة والأهلية  لاستكمال إجراءات تحويلهم وفقا للمستويات الدراسية التي تم احتسابها بعد الاختبارات.
 
وأضاف الدكتور عادل عبد الغفار فى تصريح لـ" اليوم السابع" أن اختبارات تحديد المستوى أجريت لطلاب كليات " طب وطب الاسنان والصيدلة والهندسة" وما دون ذلك على طلاب الكليات النظرية التوجه المباشر والتقدم للجامعات الخاصة لقيدهم مباشرة .
 
وكانت وزارتا التعليم العالي والهجرة، أعلنوا اليوم الأربعاء، نتيجة الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا (الدفعة الثانية) الذين قاموا بأداء امتحانات تحديد المستوى يومي 24 و25 مايو الماضي، في تخصصات (الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والهندسة)؛ للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية، وذلك في إطار التنسيق المُستمر بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بشأن الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية وإيجاد حلول لمُساعدة الراغبين منهم في التحويل لاستكمال دراستهم في الجامعات المصرية، نظرًا للظروف الاستثنائية التي تمر بها دولة أوكرانيا حاليًا، وتنفيذًا للضوابط التي أعلنها مجلس الوزراء بإجراء اختبار مركزي لتحديد المستوى الدراسي الذي يلتحق به الطلاب في (تخصصات الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والهندسة).
 
وعلى الطلاب مراجعة نتائج امتحان تحديد المستوى على الصفحة الرسمية لوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج على موقع "فيسبوك"
 

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