اليوم السابع
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الأربعاء، 08 يونيو 2022 07:00 م
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مايا مرسى: ورشة "تكافؤ الفرص وتمكين المرأة" ستخرج قيادات نسائية قوية ومؤهلة

الأربعاء، 08 يونيو 2022 06:40 م
مايا مرسى: ورشة "تكافؤ الفرص وتمكين المرأة" ستخرج قيادات نسائية قوية ومؤهلة الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة
كتب محمود راغب

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شاركت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة اليوم، فى افتتاح ورشة عمل "جائزة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة" التى ينظمها مشروع الحوكمة الاقتصادية، لتعريف مؤسسات الدولة المختلفة بجائزة التميز الحكومى لتمكين المرأة وتكافؤ الفرص، وذلك بحضور الدكتورة سلوى طبالة استشارى أول الحوكمة بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى مصر، والدكتور خالد زكريا أمين استشارى أول الحوكمة الاقتصادية بمشروع الحوكمة الاقتصادية، والمهندس خالد مصطفى الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومى. 
 
وأعربت الدكتورة مايا مرسى عن فخرها بتلك الجائزة التى تم إطلاقها خلال احتفالية المرأة المصرية فى مارس الماضى تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدة أن هذا يعد دليلاً على ما تحظى به المرأة المصرية من دعم وتقدير، مضيفة أن الجائزة تعد أحد ثِمار الجهود المبذولة لتنمية قدرات السيدات فى الجهات الحكومية.
 
وأكدت الدكتورة مايا مرسى أن هذه الجائزة سوف تخرج أجيالا جديدة قوية ومؤهلة من القيادات النسائية فى الحكومة المصرية على أعلى مستوى.
 
وأضافت الدكتورة مايا مرسى أن جائزة التميز الحكومى تولى اهتماماً كبيراً بالاستثمار فى البشر عبر محاورها المختلفة التى تستهدف التدريب والتوعية والتحفيز، وبناء وتطوير القدرات ونشر الوعى الداخلى والخارجى بشأن مفاهيم المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص. 
 
وأشارت رئيسة المجلس إلى أهمية دراسة عوامل النجاح والتحديات التى تواجه العاملات والعاملين بالمؤسسات الحكومية لتوفير سبل الدعم، علاوة على أهمية توثيق قصص نجاح السيدات المتميزات.

القومى للمرأة

المجلس القومى للمرأة

مايا مرسى

المراه المصريه


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