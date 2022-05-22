جائزة مصر للتميز الحكومى تطلق تدريب سفراء التميز لجائزة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة

كتبت أسماء أمين

أطلقت اليوم جائزة مصر للتميز الحكومي بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية؛ فعاليات تدريب سفراء التميز لجائزة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة بالوزارات، والتي تستمر خلال الفترة من 22-24 مايو الجاري، بمشاركة ممثلي وزارات التجارة والصناعة، والنقل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان، والإنتاج الحربي، والتنمية المحلية، البيئة، والتعاون الدولي، العدل، ومشيخة الأزهر الشريف، وجامعتي حلوان والأزهر.

وفي هذا الإطار قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن إطلاق جائزة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة يأتي تقديرًا لدور المرأة في المجتمع وسعيًا لزيادة فرص مشاركتها في الوظائف الحكومية، مؤكدة أن تلك الجائزة تعد أحد ثِمار الجهود المبذولة لتنمية قدرات السيدات في الجهات الحكومية، مشيرة إلى أن نسبة الإناث الفائزات بجائزة مصر للتميّز الحكومي بفئاتها المختلفة بَلغت نحو 30% من الفائزين.

وخلال افتتاح اليوم التدريبي الأول أكد المهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي أن اليوم يمثل بداية رحلة لفئة جديدة من فئات الجائزة، وهى جائزة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة التي تم إطلاقها كفئة من فئات جوائز التميز المؤسسي، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى في احتفالية المرأة المصرية 2022.

واستعرض مصطفى خلال كلمته جائزة مصر للتميز الحكومي بفئاتها المختلفة، مؤكدًا أن الغرض الرئيسي ليس مجرد الحصول على الجائزة فقط، ولكن الهدف هو تغيير ثقافة العمل في المؤسسات الحكومية من خلال آلية مختلفة عن الآليات التقليدية بالتركيز على التدريب والتوعية والتحفيز، موضحًا أن الجائزة تنتهج منهج التحفيز الإيجابي للمشاركين، وتسليط الضوء على النماذج الإيجابية بهدف خلق منافسة إيجابية بين جميع المشاركين، مؤكدًا أن التميز رحلة لن تنتهي بالفوز ولكنها رحلة مستمرة.

وأوضح المهندس خالد مصطفى أن الجائزة تعد رافد من روافد تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، لدعم جهود الدولة لنشر وتعميق ثقافة التميز والتطوير المؤسسي بقطاعات الدولة المختلفة، كما تأتي هذه الجائزة اتساقًا مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، موضحًا أن باب تقديم طلبات الترشح إلكترونيًا للجائزة مستمر حتى منتصف يونيو 2022، على الموقع الإلكتروني للجائزة egea.gov.eg.

للاطلاع على دليل جائزة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة من خلال الرابط:

https://egea.gov.eg/Prizes.aspx