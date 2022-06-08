فوز مدرسة ببنى سويف بالمركز الأول على الجمهورية فى مسابقة مسرحة المناهج

أعلنت مديرية التربية والتعليم ببني سويف،فوز مدرسة سيد عبدالقادر الابتدائية التابعة بإدارة تعليم ناصر،بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة "مسرحة المناهج"، بجانب فوز مدير مدرسة الشهيد أحمد محمد عبده الرسمية المتميزة للغات "لبنى علي عبد الفتاح" بالمركز الثالث على الجمهورية في مسابقة الرائد العام المثالي للاتحادات الطلابية.

كما فازت فاطمة سيد مرزوق _مدرسة سعد بن أبي وقاص الرسمية بالفشن بالمركز الخامس في التصفيات النهائية لمسابقة الأمين الأول لمجالس الأمناء والآباء والمعلمين للمرحلة الابتدائية،والفوز بالمركز الرابع في مسابقة الغناء والعزف على مستوى الجمهورية " للمرحلة الثانوية" تحت إشراف الأستاذة تقوى شاكر أحمد موجه عام التربية الموسيقية

من جانبه، تقدم المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم بالتهنئة للفائزين ولأسرة التعليم، على هذا التميز والأداء المشرف، مؤكداً على أهمية تفعيل دور الأنشطة التربوية التي تهدف إلى بناء شخصية الطلاب وغرس قيم الولاء والانتماء وحب الوطن لدى من خلال المشاركة في برامج واأشطة تعير عن طاقاتهم والكشف عن مواهبهم وتنميتها

فيما أعرب محمد عبد التواب وكيل الوزارة، عن سعادته بالإنجاز الذي حققته المديرية على مستوى الجمهورية ، ضمن خطة الوزارة وفي إطار اهتمامها بالأنشطة التربوية معبراً عن تقديره للقائمين والمشرفين على تنظيم والاشتراك في تلك المسابقات من قيادات المديرية وفي مقدمتهم: الدكتور ربيع مدير عام الخدمات التربوية ، الأستاذ محمد عدنان موجه عام التربية الاجتماعية، الأستاذة عزة إبراهيم مستوى موجه الاتحادات الطلابية ، على الجهد المبذول والذي أثمر عن حصد مراكز متقدمة في تلك المسابقات والفعاليات، مؤكداً على أهمية الاستمرار في دعم جميع الانشطة من اجل الحفاظ على المستوى المتميز الذي ظهر به تعليم بني سويف

تجدر الإشارة إلى أن وكيل الوزارة كان قد عقد اجتماعا موسعا الاسبوع الماضي مع أعضاء اللجنة التنسيقية للأنشطة الصيفية لتفعيل دور الأنشطة التربوية التي تهدف إلى بناء شخصية الطلاب وغرس قيم الولاء والانتماء وحب الوطن لدى الطلاب واكتشاف الموهوبين في كافة المجالات إلى جانب استثمار وقت فراغ الطلاب وحمايتهم من الاتجاهات الضارة بالمجتمع