عودة السياحة في البرتغال وتوفير 250 ألف فرصة عمل لمواجهة الصيف

كتبت: هناء أبو العز

أعلنت السلطات في البرتغال أن قطاع السياحة يتحسن بسرعة في البلاد هذا العام مقارنة بالأقاليم الأوروبية الأخرى، ولكن لا تزال الأرقام أقل بكثير من مستويات ما قبل الوباء.

وكشف المصدر نفسه أن عدد السائحين الذين يزورون البرتغال تعافى إلى ما مجموعه 5.9 مليون سائح في عام 2021 ، بينما بلغ في عام 2020 3.9 مليون سائح ، وهي أسوأ النتائج منذ منتصف الثمانينيات، وأقل بكثير من الرقم القياسي لعام 2019 ، في العام الذي استقبلت فيه البلاد إجمالي 16.4 مليون مسافر ، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية.

في هذا الصدد، شددت الرئيسة التنفيذية لاتحاد الفنادق البرتغالي، كريستينا سيزا فييرا، على أن الطلب سيزداد بشكل كبير خلال هذا الصيف ، مع توقع وصول الفنادق إلى مستويات ما قبل الوباء خلال موسم الصيف.

وفقًا لرئيس AHP ، برناردو ترينداد ، كان تعافي قطاع السياحة في البرتغال يحدث بشكل أسرع مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى ، ويرجع ذلك أساسًا إلى موقعه ، بعيدًا عن الحرب التي تعصف بأوكرانيا ، فضلاً عن تصورات الناس للبلد كمكان آمن لزيارة.

وفقًا لمكتب الإحصاء INE البرتغالي ، فقد وظفت الفنادق والمطاعم ما مجموعه 266،600 شخصًا في الربع الأول من هذا العام ، أو 45،200 شخصًا أكثر مقارنة بأرقام الفترة نفسها من العام الماضي، ولكن أقل من 33،200 شخص في الثلاثة أشهر الأولى عام 2019.

كانت السياحة في البرتغال تمثل حوالي 15% من الناتج المحلي الإجمالي قبل الوباء وكانت أحد المحركات الرئيسية لتعافيها من الأزمة الاقتصادية والديون 2010-2014.