طرق طبيعية للتخلص من الصداع بعيدًا عن الأدوية والمسكنات

فاطمة ياسر

إذا كنت تعاني من الصداع بشكل مستمر، اليوم السابع يقدم العديد من العلاجات الطبيعية التي تساهم في التخلص من الألم الذي يصاحبه، وذلك وفقا لموقع "everydayhealth".

أشار التقرير، أن الإصابة بالصداع المزمن يعد من الأمور المزعجة، ويرجع السبب في الإصابة بها إلي التوتر والقلق، كما أن تناول الكثير من الأدوية والعلاجات قد يكون من ضمن الأسباب وخاصة عند الأشخاص الذين يتناولها بشكل عشوائي.

كما أن التعرض الدائم للضغوط النفسية والتعرض المستمر للشمس من الأمور المسببة للإصابة بالصداع، كما أن الأشخاص الذين يسرفون في تناول المشروبات الغنية بالكافيين يعانون أيضا من الصداع، ولذا يجب توخي الحذر والبعد عن الأسباب التي تزيد من فرص الإصابة بالصداع.

كما قدم التقرير العديد من النصائح التي تساهم بشكل كبير في التغلب علي الصداع، ومنها:

-أخذ القسط الكافي من النوم يعد من أهم الحيل، لأن قلة النوم، والأرق، تعد من أبرز الأسباب المؤدية للإصابة بالصداع.

-تناول الأطعمة الصحية، والغنية بالعناصر الغذائية المميزة والمهمة للجسم، ويجب أن تكون غنية بالحديد.

-التخلص من الضغوط النفسية، التوتر والقلق.

-تجنب التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة، كما أن هذا الأمر قد يتسبب في الإصابة بضربات الشمس.

-التقليل من تناول الكافيين، لأنه يزيد من فرص الإصابة.

-ممارسة التمارين الرياضية يعد من أهم وأبرز الحيل لتنشيط الدورة الدموية، والتقليل من فرص الإصابة بالصداع.