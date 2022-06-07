صداع بسيط أم صداع نصفي؟.. علامات وأعراض لتحديد هذا الألم

كتبت إيناس البنا

قد يختلف الصداع باختلاف الأشخاص وقد لا يدرك المرء أحيانًا أنه يعاني من الصداع النصفي، وما قد يعتقده الشخص في البداية أنه صداع الرأس قد يتحول في النهاية إلى صداع نصفي.

ما هو الصداع النصفي؟



وفقًا للمعهد الوطني للاضطرابات العصبية والسكتة الدماغية حسب موقع " everydayhealth "، فإن الصداع النصفي هو ألم نابض في منطقة واحدة من الرأس، ينجم عن تشوهات عصبية أساسية ناجمة عن طفرات جينية في المخ، في حين أنه يُنصح باستشارة الطبيب لمعرفة مخاطر الصداع النصفي ، إلا أن مراقبة الأعراض المبكرة قد تساعد.

1. ألم في الرقبة:



عند حدوث نوبة الصداع النصفي ، قد يعاني المرء من صداع شديد قد ينتشر في الرقبة. يمكن أن يسبب تصلبًا ويجعل حركة الرقبة صعبة أيضًا.

2. ضعف وتنميل:



قد يعاني الأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي من ضعف وإحساس بالوخز في جانب واحد من الجسم.

3.الأرق:



الحرمان من النوم أو صعوبة النوم أو عدم القدرة على النوم تمامًا، يمكن أن يكون الأرق سببًا رئيسيًا للصداع النصفي.

4.ضباب الدماغ:



الأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي قد يعانون أيضًا من ضباب الدماغ أو الارتباك، قد يجد المرضى صعوبة في التركيز والتفكير بوضوح.

5. رؤية الأضواء البراقة أو الوميض:



الأضواء البراقة ، الألوان المختلفة ، الرؤية المنقطة ، الومضات على جانب واحد من المجال البصري ، أو الخطوط المتعرجة متعددة الألوان كلها أمثلة على تشوه الرؤية الناجم عن الصداع النصفي. لا يسبب التوتر أو صداع الجيوب الأنفية عادة مشاكل في الرؤية مثل هذه.