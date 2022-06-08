ضبط "مستريح الأقمشة" بالغربية لاتهامه بالاستيلاء على 6 ملايين جنيه

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالغربية لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم توظيف الأموال.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (صاحب مصنع مفروشات - مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بالغربية) بممارسة نشاط إحتيالى من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال استيراد الأقمشة والمفروشات مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها، مما مكنه من الإستيلاء على مبالغ مالية منهم بلغت (6 مليون جنيه) وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها التى وعد بتوزيعها، وقيامه بالاستيلاء على كامل تلك المبالغ لنفسه وهروبه.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.