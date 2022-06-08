ضبط لص تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بالنشل فى المطرية

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

نجحت الداخلية فى ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "النشل"، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقة.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص بعرض هاتف محمول للبيع بثمن لا يتناسب مع قيمته الحقيقية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وتبين أنه عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة، وبحوزته 5 هواتف محمولة مجهولة المصدر، وبمواجهته اعترف بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "النشل"، كما أقر بأن الهواتف المضبوطة بحوزته من متحصلات وقائع سرقة من مواطنين حال تواجدهم بدائرة القسم، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الهواتف المضبوطة واتهموه بالسرقة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.