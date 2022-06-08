ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك وزيت طعام مجهول المصدر بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحي

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، تكثيف الحملات التموينية والرقابية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة لإحكام الرقابة علي الأسواق، وشنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة شبين الكوم، وبالتنسيق مع مديرية الطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك فرع المنوفية حملة تفتيشية مكبرة بعدد من منشآت تصنيع اللحوم ومحلات الجزارة بنطاق المركز.

أسفرت الحملات عن ضبط 7 طن لحوم مفرومة ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى ، كما تم ضبط محل جزارة يقوم ببيع لحوم مذبوحة خارج المجازر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

ونوه رئيس الوحدة المحلية بمركز ومدينة قويسنا عن ضبط 28 كجم لحوم مجمدة ومجهولة المصدر وغير معلوم مصدرها، حيث تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محاضر لتقديمها للنيابة العامة لاتخاذ اللازم.

وعلى الصعيد أخر قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة منوف بشن حملة تفتيشية على الأسواق والمحال التجارية أسفرت عن ضبط 5 طن و150كجم زيت طعام مجهول المصدر بإحدى المحلات التجارية الغير مرخصة، وأكد رئيس المدينة أنه تم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر أمن دولة حيال المخالف وجارى إستكمال الإجراءات القانونية ضده.

ومن جانبه، وجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري والجهات الأمنية والمعنية لتشديد الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكافة المحلات والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري، حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.