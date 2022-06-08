شكرى يجتمع مع مجموعة المفاوضين الأفارقة لتغير المناخ على هامش اجتماعات بون

ويتواجد وزير الخارجية حاليا فى ألمانيا حيث يشارك في الدورة 56 لاجتماعات الجهازين الفرعيين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ.



ومن المقرر أن يقوم الوزير شكري، على هامش مشاركته في الاجتماعات، بالتوقيع على اتفاقية استضافة مصر للدورة 27 لمؤتمر الأطراف التي ستعقد بمدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر القادم.