سقوط عنصر إجرامى هارب من حكم بالسجن المؤبد فى أسوان

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد العناصر الإجرامية بأسوان مطلوب التنفيذ عليه فى عدة قضايا وبحوزته سلاح نارى وذخائر بدون ترخيص، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان ضبط (أحد العناصر الإجرامية مطلوب التنفيذ عليه فى عدة قضايا "مخدرات – سلاح – تبديد – ضرب " والمقضى فى أحدهم بالسجن المؤبد")، وبحوزته (بندقية آلية – عدد من الطلقات لذات العيار)، وبمواجهته أقر بالأحكام الصادرة ضده، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.