اليوم السابع
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الأربعاء، 08 يونيو 2022 06:13 م
أكرم القصاص
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سفير روسيا بواشنطن: حملات أمريكية لتحريض العسكريين والدبلوماسيين الروس على الخيانة

الأربعاء، 08 يونيو 2022 05:02 م
سفير روسيا بواشنطن: حملات أمريكية لتحريض العسكريين والدبلوماسيين الروس على الخيانة السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف
أ ش أ

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كشف السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، أنه تسلم رسالة تدعوه إلى اتخاذ موقف معارض لسلطات بلاده وإدانة الرئيس الروسى على أفعاله.


وقال أنطونوف للقناة التلفزيونية الروسية الأولى، اليوم الأربعاء، إنه "تلقى رسالة حملت مقترحا بإدانة تصرفات الرئيس الروسي وعرضوا عليّ الاتصال بمكتب النائب الأول لوزير الخارجية ويندي شيرمان"، مشيرا إلى أن السفارة الروسية في واشنطن طلبت كتابيا من وزارة الخارجية الأمريكية تفسيرا لهذا الأمر. 


وكشف السفير الروسي أيضا أن بطاقات توزع قرب السفارة الروسية في واشنطن تحمل أرقاما للاتصال بمكتب التحقيقات الفيدرالي وتعرض التحدث مع ضباط الاستخبارات الأمريكيين، بجانب ظهور مقالات في وسائل الإعلام الأمريكية تدعو العسكريين والدبلوماسيين الروس إلى خيانة وطنهم. 


وأكد أنطونوف رفضه الشديد لمثل هذه السياسة وهذا النوع من التعامل مع الدبلوماسيين الروس.


وكان أنطونوف قد صرح - في وقت سابق - بأن أجهزة الاستخبارات الأمريكية تحاول استمالة العاملين في وسائل الإعلام الروسية إلى التعاون معها.
وكتب على حساب البعثة الدبلوماسية الروسي في موقع "تليجرام": إن "الصحفيين الروس، الذين يتم إرسالهم إلى الولايات المتحدة، يتعرضون للمضايقة".


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