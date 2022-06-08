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رئيس الوزراء التشيكي: بلادنا وفرنسا تعتزمان مساعدة أوكرانيا بكل وسيلة ممكنة

الأربعاء، 08 يونيو 2022 12:53 ص
رئيس الوزراء التشيكي: بلادنا وفرنسا تعتزمان مساعدة أوكرانيا بكل وسيلة ممكنة بيتر فيالا
كتب أحمد عرفة

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أكد رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا، أنه سأل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن تجربة المفاوضات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد 24 فبراير، وفقا لروسيا اليوم.

وكشف رئيس الوزراء التشيكى عن رد الرئيس الفرنسي على سؤاله عما إذا كانت المفاوضات مع الرئيس الروسي بعد 24 فبراير منطقية، حيث أجاب إيمانويل ماكرون قائلا: يجب معرفة كيف يفكر الرئيس الروسي وما هي الإجراءات التي هو على استعداد لاتخاذها.

ولفت رئيس الوزراء التشيكى إلى أن جمهورية التشيك وفرنسا لا تحملان سلطات أوكرانيا مسؤولية الوضع في أوكرانيا وتعتزمان مساعدتها بكل وسيلة ممكنة.

 


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