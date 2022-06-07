اليوم السابع
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الرئيس الأوكراني ينتقد موقف الشركاء تجاه موسكو: العقوبات غير مؤثرة

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 03:54 م
الرئيس الأوكراني ينتقد موقف الشركاء تجاه موسكو: العقوبات غير مؤثرة الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي
وكالات

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صرح الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بأن العقوبات الغربية ضد روسيا ليس لها تأثير على الموقف الروسي، وانتقد شركاء كييف لدعوتهم إلى وقف إطلاق النار دون شروط معينة.

جاء ذلك في حديث لزيلينسكي أجرته صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية عبر تقنية الفيديو كونفرنس، حيث انتقد عدم وجود شرط "وقف الهجوم الروسي" لوقف إطلاق النار. وتابع زيلينسكي: "إن بعض الدول تدعم أوكرانيا، من ناحية، إلا أنها تفعل ما تستطيع كي يمكنها تخفيف العقوبات حتى لا تتأثر أعمالها التجارية".

وكان عدد من الدول الغربية قد فرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب العملية الروسية الخاصة بأوكرانيا، وصرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن العقوبات الغربية خطيرة للغاية، إلا أن روسيا كانت تستعد لها مسبقا.

من جانبه أشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن الشركات الغربية ترفض التعامل مع روسيا تحت ضغط هائل، لكن روسيا ستحل جميع المشكلات الاقتصادية التي يخلقها الغرب لها.

 

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