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داخلية أوكرانيا: ضحايا جراء قصف روسى استهدف مدرسة ومبنى حكوميا فى دونيتسك

الأربعاء، 08 يونيو 2022 06:46 م
داخلية أوكرانيا: ضحايا جراء قصف روسى استهدف مدرسة ومبنى حكوميا فى دونيتسك اوكرانيا
كتب أحمد عرفة

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أعلنت وزارة الداخلية الأوكرانية، أن ضحايا جراء قصف روسي استهدف مدرسة ومبنى حكوميا في دونيتسك، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق حذر وزير الخارجية الإيطالى لويجى دى مايو اليوم الأربعاء، من الحصار الروسي للموانئ الأوكرانية الذي يعرقل صادرات القمح، قائلًا إنه قد يتسبب في وفاة ملايين حول العالم، وأضاف دي مايو: "الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة لحلحلة الوضع، ننتظر من روسيا إشارات واضحة وملموسة لأن عرقلة صادرات القمح يعني إبقاءها رهينة، والحكم بإعدام ملايين الأطفال والنساء والرجال".

وكان وزير الخارجية الإيطالي يتحدث في ختام مؤتمر وزارى حول الأمن الغذائي في الدول المتوسطية بمشاركة منظمة الأمم المتحدة للاغذية والزراعة فاو، وألمانيا، التي تتولى الرئاسة الدورية لمجموعة السبع إلى جانب أطراف أخرى.

من ناحية أخرى، أعلن برنامج الأغذية العالمي اليوم الأربعاء، التحالف مع شركة لسيارات الأجرة لتوزيع مساعدات غذائية طارئة في أوكرانيا.


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