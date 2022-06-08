حياة كريمة ببنى سويف.. مجمع خدمة وزراعى بقرية بهبشين

بنى سويف - هانى فتحى

تشهد قرية بهبشين التابعة لمركز ناصر تنفيذ العديد من المشروعات ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة.



وقال على يوسف رئيس مدينة ناصر شمال محافظة بنى سويف لـ"اليوم السابع"، إنه جرى الانتهاء بصورة شبه كاملة من مشروع إنشاء المجمع الخدمي ببهشين المقام على مساحة 560 مترا، ويتكون من دور أرضى وأول وثاني علوى، ويشمل (مركزا تكنولوجيا لخدمة المواطنين، مكتب بريد، وحدة للتضامن الاجتماعي، وحدة محلية، مكتب تموين، شهرا عقاريا)، وذلك ضمن 6 مجمعات خدمية يجرى إتشاؤها، تحت إشراف الجهاز المركزي للتعمير والإسكان.



وأضاف على يوسف، أن القرية تشهد سير العمل لإنشاء مجمع زراعي ببهبشين على مساحة 330 مترا مكونا من طابقين، والذي يتكون من جمعية زراعية على مساحة 180 مترا ووحدة بيطرية على مساحة 150 مترا ومركز إرشاد زراعى، وذلك للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمزارعين بالوحدة المحلية بقرية بهبشين وتوابعها.