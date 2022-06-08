اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 08 يونيو 2022 02:30 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

حملة مكبرة لرفع القمامة بقرية المنير فى الشرقية ..صور

الأربعاء، 08 يونيو 2022 01:39 م
حملة مكبرة لرفع القمامة بقرية المنير فى الشرقية ..صور حملة نظافة بقرية المنير فى الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شنت الأجهزة التنفيذية بالشرقية حملة مكبرة لرفع القمامة وتسوية واستعدال شوارع قرية المنير بمركز مشتول السوق، ذلك عقب جولة المحافظ الدكتور ممدوح غراب، أول أمس بمركز ومدينة مشتول السوق للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة المواطنين ومتابعة أعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة أولاً بأول من الشوارع لخلق جو صحي للمواطنين.

 

وأعطى المحافظ تعليمات لمحمد محمود رئيس مركز ومدينة مشتول السوق بتكثيف حملات النظافة ورفع تراكمات القمامة أولاً بأول من الشوارع لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين وتسوية الشوارع بالجليدر لتهيئته أمام حركة السيارات والمارة ولإعادة الوجه الحضارى والجمالى المدينة.

 

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية، قامت رئاسة مركز ومدينة مشتول السوق بتنفيذ حملة مكبرة باستخدام معدات الحملة الميكانيكية التابعة لرئاسة المركز لرفع كافة تراكمات القمامة واستعدال وتسوية شوارع قرية المُنير أمام حركة السيارات والمارة وكذلك تحسين الصورة الجمالية والحضارية أمام المواطنين.

 

وأكد محافظ الشرقية أنه سيواصل جولاته المفاجئة للوحدات المحلية والقروية بمراكز ومدن المحافظة لمتابعة سير العمل بها وللوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

استعدال شوارع قرية المنير
استعدال شوارع قرية المنير

 

جانب من الاعمال بقرية المنير
جانب من الاعمال بقرية المنير

 

 


الشرقية

قرية المنير

مركز مشتول السوق

رفع القمامة بالشرقية


الموضوعات المتعلقة




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة