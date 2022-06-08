حملة مكبرة لرفع القمامة بقرية المنير فى الشرقية ..صور

الشرقية - إيمان مهنى

شنت الأجهزة التنفيذية بالشرقية حملة مكبرة لرفع القمامة وتسوية واستعدال شوارع قرية المنير بمركز مشتول السوق، ذلك عقب جولة المحافظ الدكتور ممدوح غراب، أول أمس بمركز ومدينة مشتول السوق للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة المواطنين ومتابعة أعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة أولاً بأول من الشوارع لخلق جو صحي للمواطنين.

وأعطى المحافظ تعليمات لمحمد محمود رئيس مركز ومدينة مشتول السوق بتكثيف حملات النظافة ورفع تراكمات القمامة أولاً بأول من الشوارع لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين وتسوية الشوارع بالجليدر لتهيئته أمام حركة السيارات والمارة ولإعادة الوجه الحضارى والجمالى المدينة.

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية، قامت رئاسة مركز ومدينة مشتول السوق بتنفيذ حملة مكبرة باستخدام معدات الحملة الميكانيكية التابعة لرئاسة المركز لرفع كافة تراكمات القمامة واستعدال وتسوية شوارع قرية المُنير أمام حركة السيارات والمارة وكذلك تحسين الصورة الجمالية والحضارية أمام المواطنين.

وأكد محافظ الشرقية أنه سيواصل جولاته المفاجئة للوحدات المحلية والقروية بمراكز ومدن المحافظة لمتابعة سير العمل بها وللوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



استعدال شوارع قرية المنير