جامعة سوهاج تحتفل باليوم العالمى للبيئة بندوة "لا نملك إلا أرض واحدة".. صور

سوهاج محمود مقبول

شهد الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج الاحتفالية التى نظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بمناسبة اليوم العالمى للبيئة، والتى تخللها ندوة بعنوان "لا نملك إلا أرض واحدة"، استعدادا لاستضافة مصر للمؤتمر العالمى للمناخ cop27 بشرم الشيخ نوفمبر 2022، وذلك بحضور كل من الدكتور عبدالناصر ياسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد توفيق وكيل كلية الآداب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على الاحتفالية، والدكتور حمدى حسانين مدير وحدة الاستدامة، والدكتورة سحر وهبى رئيس فرع المجلس القومى للمرأة بالمحافظة، ومحمد أحمد عيسى مدير جهاز شئون البيئة، وأشرف عثمان رئيس جمعية الكشافة المصرية بالمحافظة، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس.

وفى هذا الصدد، قال الدكتور مصطفى عبد الخالق، إن الندوة دارت حول الاستدامة البيئية وجهود الجامعة للعمل على تخفيض البصمة الكربونية والحد من التغيرات المناخية فى ضوء رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، مضيفاً أن الهدف منها التوعية بأهمية الطبيعة وتنوعها البيولوجى ودور الفرد والمجتمع فى المشاركة فى حماية كوكب الأرض والحفاظ عليه.

وخلال كلمته دعا رئيس الجامعة إلى ضرورة الحفاظ على الطبيعة والأرض لتحقيق التوازن المنصف بين الحاجات البيئية والاجتماعية والاقتصادية للأجيال الحالية والمستقبلية، مشيراً إلى أن الجامعة وضعت برنامجًا يتضمن العديد من الأنشطة المتنوعة للارتقاء بوعى المجتمع الجامعى من أجل الحفاظ على الأرض.

وأوضح الدكتور محمد توفيق، أن الندوة تضمنت 4 أوراق عمل، حيث ناقش الدكتور حمدى حسانين المشرف على كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية ورقة عمل بعنوان حول البصمة الكربونية لجامعة سوهاج، كما تناولت ورقة العمل الثانية جهود وزارة البيئة فى حل المشكلات البيئية وقدمتها عبير محمد عبد الحميد من جهاز شئون البيئة، كما عرض أشرف عثمان وفاتن حسين رئيسى مجلس أمناء مؤسسة أهل مصر، ورقة عمل عن دور المجتمع المدنى فى خدمة البيئة بسوهاج، أما ورقة العمل الرابعة كانت بعنوان مستقبل البيئة فى استراتيجية جامعة سوهاج للدكتور أحمد حسانين الأستاذ المتفرغ بكلية العلوم.

وفى حديثه أشار الدكتور حمدى حسانين، إلى أن يوم البيئة العالمى يوفر منصة عالمية لإلهام التغيير الإيجابى ويقوم بدفعة إلى المجتمع لكى يعيد التفكير فى كيفية استهلاك موارد الأرض المحدودة، وأهمية الشركات التجارية لتطوير نماذج أكثر مراعاة للبيئة والانتقال إلى الاقتصادات الخضراء ومساعدة المزارعون والمصنعون للإنتاج بصورة مستدامة، والتعاون مع الحكومات لكى تقوم بالاستثمار فى إصلاح البيئة لبناء مستقبل أكثر مراعاةً للبيئة.



الدكتور عبدالناصر ياسين نائب رئيس الجامعة



الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج



جامعة سوهاج تحتفل باليوم العالمي للبيئة بندوة لا نملك إلا أرض واحدة