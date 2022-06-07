"تأثير بلازما الضغط الجوى البارد على التئام الجروح" رسالة ماجستير بعلوم سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

شهد الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، عرض نتائج رسالة الماجستير المقدمة من الباحث محمد خلف عبد المجيد فواز المعيد بقسم الفيزياء بكلية العلوم، تحت عنوان "تأثير بلاما الضغط الجوي البارد على التئام الجروح لمريض السكري"، وذلك بقاعة سيمينار علوم بالحرم الجامعي القديم، بحضور كل من الدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور حازم المشنب عميد كلية العلوم، والدكتور فايز الحصري مدير معمل البلازما التطبيقية.



وأكد الدكتور مصطفى عبدالخالق، أهمية دور الباحث في تقديم العلم النافع للمجتمع، مشيداً بدور قطاع الدراسات العليا في تحسين مؤشرات البحث العلمي للجامعة و تحسين تصنيف الجامعة في التصنيفات الدولية، وحث الباحثين على تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة بالجامعة.



وأضاف الدكتور حسان النعماني، أن الجامعة توفر كافة سبل الدعم للباحثين وتشجع النشر العلمي وتعمل على تطوير المجلات العلمية، والتبادل العلمي مع الجامعات الدولية على مستوى الأساتذة والهيئة المعاونة والطلاب .



وأوضح الدكتور حازم المشنب، أن الرسالة تهدف إلى عمل جهاز بلازما لعلاج الجروح بالجامعة والعمل على اقتراح وضع آلية بيولوجية لكيفية تأثير البلازما على سرعة عملية التئام جروح مرضي السكري.



وأشار الباحث محمد خلف، أنه خلال الرسالة تم تكوين جهاز البلازما ودراسة خصائصه واختيار الظروف المناسبة لعمل التجارب المعملية، إلى جانب دراسة تأثير البلازما علي الآلية البيولوجية لعملية توالد الأوعية الدموية (angiogenesis) وعلى إحدى عمليات موت الخلايا (pyroptosis) وهو أول بحث علمي على المستوى العالمي لدراسة تأثير البلازما بهذه الآلية الجزئية.



الجدير بالذكر أنه حضر عرض النتائج، كل من الدكتور الدرس خلف شكر نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع الأسبق، الدكتور أحمد فكري عميد كلية العلوم الأسبق، الدكتورة منى فتوح رئيس قسم الميكروبيولوجي بكلية الطب، الدكتور مصطفى عبدالرحيم الأستاذ المتفرغ بقسم الفيزياء بكلية العلوم، والدكتور فخر الدين لاشين بقسم علم الحيوان بكلية العلم، وفاء المغربي مدير عام الدراسات العليا بالكلية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس.