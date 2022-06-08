جارديان: "المحافظين" يستعد لتقويض سلطة بوريس جونسون بـ"عرقلة التصويت"

كتبت رباب فتحى

رغم نجاة رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون من حجب الثقة، قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن نواب المحافظين المتمردين يضعون خططًا لـ "عمليات عرقلة تصويت" لشل عملية صنع القانون والضغط عليه لتقديم استقالته بعد تورطه فى فضيحة حفلات داونينج ستريت وقت إغلاق كورونا.

وقال بعض النواب البالغ عددهم 148 نائبا الذين صوتوا لإقالة رئيس الوزراء يوم الاثنين إنهم سيحاولون إحباط الأجندة التشريعية لحكومته ، كما حدث في نهاية عهد تيريزا ماي ، بالامتناع عن التصويت على قوانين مهمة.

وأوضحت الصحيفة أنهم يخططون للبدء بمواجهة حول مشروع قانون هدفه تجاوز أجزاء من بروتوكول أيرلندا الشمالية الموقع مع الاتحاد الأوروبى فى إطار صفقة "بريكست" – خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى- وسيتم نشره في غضون أيام.

واعتبرت الصحيفة أن جونسون عانى من تمرد أسوأ من المتوقع يوم الاثنين ، حيث صوت 40 ٪ من النواب لإقالته. بموجب القواعد الحالية ، فهو محمي من تصويت آخر بحجب الثقة لمدة عام.

وبعد استخدام أقوى أدواتهم ، قال المتمردون يوم الثلاثاء إنهم يريدون "استعراض العضلات" و "إثبات أننا لن نبتعد".

وأضافت الصحيفة أن أولئك الذين أعلنوا عدم ثقتهم برئيس الوزراء ينتمون إلى فصائل مختلفة من الحزب - من اليسار الناعم ، وهم المحافظون غير الراضين عن سياساته المتعلقة بترحيل طالبي اللجوء وخصخصة القناة الرابعة ، إلى أولئك الذين يعتقدون أن ضرائبه مرتفعة.

وبالنظر إلى الطريقة غير المنسقة التي تم بها إجراء التصويت ، أشار المتمردون إلى أنفسهم على أنهم "تحالف الفوضى". وقال العديد منهم إنه لم يتم الاتصال بهم من قبل أي شخص يشجعهم على التصويت لصالح جونسون.

ووصف جونسون النتيجة ، التي فاز بها بدعم 211 نائباً ، بأنها "جيدة حقًا" وحث الناس على المضي قدمًا ، قائلاً إن الوقت قد حان "لوضع نهاية" للجدل حول قيادته وفضيحة الحفلات.

ومع ذلك، تعهد بعض المتمردين بمواصلة جهودهم للإطاحة به من خلال "عرقلة التصويت" - الامتناع عن التشريعات الرئيسية التي ربما شعروا بأن لديهم قوة دعمها.

وقدم العديد مشروع قانون أيرلندا الشمالية، المتوقع نشره هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل ، كمثال وتوقعوا أنه سيكون هناك "رد فعل عنيف كبير" بالنسبة إلى جونسون.