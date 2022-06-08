اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 08 يونيو 2022 11:23 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

توريد 367 ألف طن قمح بكافة شون وصوامع محافظة البحيرة

الأربعاء، 08 يونيو 2022 11:13 ص
توريد 367 ألف طن قمح بكافة شون وصوامع محافظة البحيرة توريد القمح - ارشيفيه
البحيرة - ناصر جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أن إجمالي ما تم توريده من القمح حتى،صباح اليوم الأربعاء،لشون وصوامع المحافظة بلغ 367 ألف طن من الأقماح المحلية، مشيراً الى أن عدد الشون والصوامع الجاهزة لإستلام القمح يبلغ 35 شونة وصومعة بنطاق المحافظة، وأنها تعد كافية لاستيعاب الكمية المتوقع توريدها هذا العام وتقدر بنحو 573740 طن قمح.
 
وأوضح محافظ البحيرة، فى بيان له، أن اللجان المشكلة لإستلام القمح أعضاء من مديريتي التموين والزراعة وعضو من هيئة سلامة الغذاء وعضو من جمعية القبانية وعضو من الجهات المسوقة.
 
وشدد محافظ البحيرة على المتابعة المستمرة لموسم حصاد القمح بمدن ومراكز المحافظة وأعمال التوريد للتأكد من جاهزية الشون والصوامع والبالغة 29 شونة خرسانية بالإضافة بالإضافة إلى  6 صوامع .
 
ووجه محافظ البحيرة  بضرورة تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين أثناء عملية التوريد والإلتزام بصرف كافة مستحقاتهم والعمل على توريد أكبر من المستهدف لهذا العام، كما وجه بضرورة التحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع.
 
 

توريد قمح

محافظة البحيرة

شون البحيرة

صوامع البحيرة

محافظ البحيرة


الموضوعات المتعلقة

تغريم المزارعين بالإسكندرية 358 ألف جنيه غرامة عدم توريد القمح الى الصوامع

الإثنين، 06 يونيو 2022 09:19 م

محافظ سوهاج: مهلة 10 أيام للجمعيات الزراعية الأقل توريدا للقمح

الإثنين، 06 يونيو 2022 04:06 م

محافظ الفيوم يناقش مع مستشار وزير الزراعة الموقف التنفيذي لتوريد القمح

الإثنين، 06 يونيو 2022 03:45 م

الزراعة: جولات ميدانية فى المحافظات لمتابعة توريد القمح

الإثنين، 06 يونيو 2022 09:57 ص

حوافز إضافية لزيادة توريد القمح المحلى.. وزارة التموين: صرف نخالة خشنة للمزارعين الملتزمين بتوريد الكميات المحددة.. وحصر المساحات ‏المنزرعة بالأقماح بالمحافظات ومقارنتها ‏بالكميات الموردة من المحصول

الإثنين، 06 يونيو 2022 07:00 ص



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة