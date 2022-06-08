اليوم السابع
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"تموين الشرقية" تضبط مخالفات فى حملة مفاجئة على مطاحن الدقيق بالعاشر

الأربعاء، 08 يونيو 2022 02:09 م
"تموين الشرقية" تضبط مخالفات فى حملة مفاجئة على مطاحن الدقيق بالعاشر أحد مطاحن الدقيق بالعاشر
الشرقية - إيمان مهنى

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شنت مديرية التموين بالشرقية، حملات تفتيشية مفاجئة على المطاحن المنتجة للدقيق، للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية بمدينة العاشر من رمضان، وتحرير محاضر حيال غير الملتزمين.

قامت إدارة تموين العاشر من رمضان برئاسة أحمد إبراهيم مدير الإدارة ومفتشى الإدارة، بالمرور على كافة المطاحن المنتجة للدقيق الفاخر استخراج 72 بالمدينة، وتم فحص كافة الأقماح المستخدمة فى الإنتاج للتأكد من التزام المطاحن بالقرارات الوزارية، حيث جرى تحرير المحضر رقم 5889 جنح أول العاشر لقيام صاحب المطحن بإنتاج وتعبئة دقيق فى شكائر ناقصة الوزن بمتوسط 150 جراما بالشيكارة.

كما تم تحرير المحضر رقم 5890 ضد مدير أحد أصحاب المطاحن لتعبئته دقيق ناقص الوزن بمتوسط 240 جراما بالشيكارة.

كما فحصت الحملة فواتير وأذون استيراد الأقماح المستخدمة فى الإنتاج بالمطاحن، وحررت الحملة 3 محاضر ضد أصحاب أنشطة تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار.


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