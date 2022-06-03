حملات رقابية على شوادر وثلاجات بيع اللحوم بالحسينية في الشرقية

الشرقية- إيمان مهنى

شنت مديرية التموين بالشرقية، حملات رقابية على شوادر وثلاجات بيع اللحوم ومحال الجزارة، للتأكد من صلاحية المعروض أمام المواطنين بمركز الحسينية، ومراجعة صلاحية المنتجات المعروضة ومطابقتها للاشتراطات التموينية، حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين وتطبيق القانون على غير الملتزمين.

وقامت إدارة تموين الحسينية بحملة تفتيشية ورقابية على شوادر بيع اللحوم ومحال الجزارة وثلاجات بيع اللحوم، وتم ضبط عدد من المخالفات المتنوعة، وتحرير محاضر ضد أصحابها وجاءت بياناتها على النحو التالي:-

تحريرمحضر رقم 8957 جنح الحسينية ضد صاحب شادر لبيع اللحوم البلديه بناحية جزيرة عليوة، وتم ضبط 5 كيلو لحوم ضاني مذبوحه خارج المجازر الحكومية.

ومحضر رقم 8958 جنح الحسينية ضد صاحب محل لبيع اللحوم بناحية جزيرة سعود، وتم ضبط 5 كيلو رأس ماشيه مذبوحه خارج المجازر الحكومية

و رقم 8959 جنح الحسينية ضد صاحب ثلاجة لبيع اللحوم المجمده بناحية جزيرة سعود وتم ضبط عدد كرتونه لحوم مجمدة وزنها 20 كيلو مجهولة المصدر غير مصحوبه بفواتير تدل على مصدرها.

ورقم 3975 جنح صان الحجر ضد صاحب محل جزارة بناحية صان الحجر وتم ضبط 10 كيلو لحوم بلدية مذبوحه خارج المجازر الحكومية ، رقم 3976 جنح صان الحجر ضد صاحب محل جزارة بناحية صان الحجروتم ضبط 10 كيلو لحوم بلدية مذبوحه خارج المجازر الحكومية ، و تحرير محضر رقم 3977 جنح صان الحجر ضد صاحب ثلاجة لحوم مجمدة بناحية صان الحجر وتم ضبط 20 كيلو لحوم مجمدة مجهولة المصدر غير مصحوبه بفواتير تدل على مصدرها.