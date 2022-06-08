تعليم الوادى الجديد: انتظام امتحانات الدبلومات الفنية دون شكاوى.. صور

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

باشرت غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام تعليم الوادى الجديد، اليوم الأربعاء، أعمالها فى متابعة سير أعمال الامتحانات التحريرية لطلاب الدبلومات الفنية عن العام الدراسى 2021_2022م .

وأكد الدكتور جمال حسن وكيل التعليم بالوادى الجديد ،أن الإمتحانات تسير بكل هدوء وبشكل جيد وغرفة العمليات على تواصل لحظى مع جميع الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة للوقوف على آخر المستجدات وحال وجود أي عقبات أو مشكلات يتم تذليها بشكل فورى، مشيدا بتضافر كافة الجهود لإنجاح العمل والذى له ابلغ الأثر في سير أعمال الإمتحانات بمدارس المحافظة بشكل جيد ومستقر، متمنيا للجميع دوام التوفيق والسداد

وفي سياق آخر، تابع وكيل التعليم بالوادى الجديد، مع مدير إدارة الخارجة التعليمية ، سير العمل بمنفذ بيع الجمعية التعاونية الاستهلاكية بإدارة الخارجة التعليمية وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين خاصة محدودى الدخل .

ويتم طرح لحوم طازجة ومجموعة من الخضروات والفاكهة والمنتجات الغذائية أمام المواطنين، بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق المحلية

ووجه وكيل التعليم بالمحافظة، الشكر والتقدير لمحافظ الإقليم لحرصه الدائم على مصلحة المواطن و الحد من استغلال بعض التجار ، وتوفير كافة السلع الأساسية للمواطنين .



غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام تعليم الوادى الجديد (3)



غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام تعليم الوادى الجديد (4)



غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام تعليم الوادى الجديد (5)



غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام تعليم الوادى الجديد (1)