وكيل تعليم الوادي الجديد يترأس لجنة المقابلات الشخصية للتجديد للوظائف القيادية

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

ترأس الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد لجنة المقابلات الشخصية المنعقدة الصادر لهم قرار المديرية رقم ( 119) بتاريخ 15_ 11_ 2020م والمجدد لهم من القرار (19) بتاريخ 18_2_ 2018 للمدة الثانية لوظائف الإدارة المدرسية (وكيل / مدير ) مدرسة .

جاء ذلك بحضور أعضاء اللجنة الدكتور محمد خليل نصر الله رئيس مجلس الأمناء بالمحافظة والدكتور ماهر زنقور عميد كلية التربية بالوادى الجديد و مصطفي محمد علي نقيب المعلمين وسعيد سعيد تهامي مدير عام التنظيم والإدارة بالمحافظة واللجنة الفنية المساعدة إدارة التسيق ،إدارة شئون العاملين ،إدارة الشئون القانونية

وأوضح وكيل التعليم أنه تم عقد اختبارات الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية قبل المقابلات الشخصية بمعمل الحاسب الآلي بالمديرية حيث تقرر عقد وإجراء المقابلات الشخصية للسادة الصادر لهم قرار المديرية رقم (172) بتاريخ 29 _1_ 2019 م ، والخاص بالتوجيه الفنى _ موجه اول _ موجه عام ،بالإداراتين جميع المراحل غدا الاثنين ٦ يونيو بمكتب وكيل وزارة التربية والتعليم الساعة 9 صباحا متمنيا للجميع التوفيق والسداد .

فى سياق أخر هنأ الدكتور جمال حسن، وكيل التعليم بالوادى الجديد ، مدير إدارة التطوير التكنولوجى بالمديرية ،ومنسق مشروع طور و غير و ذلك عقب حضورحفل استعراض نجاح المبادرة بمصر وتكريم الشركاء الاستراتيجيين فى نجاح مبادرة طور وغير ، والتى شرفها بالحضور معالى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وتأتى المبادرة بتعاون مشترك بين وزارة التربية والتعليم ووزارةالشباب والرياضة، ووزارة الاتصالات شركة مايكروسوفت مصر .