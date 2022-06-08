تحرير 49 مخالفة وضبط 2000 عبوة دواء مجهولة المصدر فى حملة لحماية المستهلك بقنا

قنا صابر سعيد

قال اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، إن جهاز حماية المستهلك شن حملة تفتيشية مكبرة على الأسواق والمحال التجارية والمطاعم والعيادات الخاصة والمراكز الطبية ومعامل التحليل بنطاق مدينة قنا.



وأضاف الداودى أن الحملة أسفرت عن تحرير 7 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار، و5 محاضر بيئة و 5 محضر إشغال طريق، و22 محضر عدم حمل شهادة صحية ونظافة، محضر مستحضرات تجميل و منشطات بـ112 صنف بإجمالي 475 عبوة مجهولة المصدر، و2000 عبوة أدوية مجهولة المصدر، ومحضر غش تجارى، و 2 محضر عدم وجود فواتير، 4 قرارات فورية إعدام أغذية. بإجمالي 49 محضر.



وقال عبدالله موسى، رئيس قطاع الصعيد بجهاز حماية المستهلك، إن الحملة جاءت بالتنسيق بين جهاز حماية المستهلك بقنا، والوحدة المحلية وإدارة التموين وإدارة العلاج الحر وكافة الجهات المعنية بقنا، وذلك لمكافحة كافة أشكال الغش التجاري ومتابعة الأسواق.



وأضاف موسى، أن الحملات المكثفة للرقابة على الأسواق التي يقودها جهاز حماية المستهلك بالتعاون مع الأجهزة الرقابية الأمنية مستمرة لمكافحة الممارسات الضارة بحقوق المستهلك من الغش أو التدليس أو الامتناع عن منح المستهلك فاتورة بعد الشراء عند طلبها دون مقابل أو عدم الالتزام بالإعلان عن سعر السلعة في مكان واضح، والالتزام بوضع سياسة الاستبدال والاسترجاع للسلعة المباعة في مكان واضح في المحلات لدى التجار.



ودعا رائد هارون، مدير فرع جهاز حماية المستهلك بقنا، المواطنين معاونة الجهاز في ضبط الأسواق من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أي شكاوى لديهم حتى يتمكن جهاز حماية المستهلك من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق، من خلال الوسائل المتعددة سواء عن طريق الخط الساخن 19588، أو من خلال الموقع الإلكتروني لجهاز حماية المستهلك WWW.CPA.GOV.EG أو عن طريق الاتصال بالأرقام التالية 0963336327- 096333638 أو إرسال الشكوى عبر الفاكس 0963336329، كما دعا التجار إلى الالتزام بقانون حماية المستهلك وتعزيز الثقة مع المستهلكين من خلال مراعاة مصالحهم والبعد عن الممارسات المخالفة للقانون، مؤكداً أن الإجراءات التي يتخذها الجهاز في مواجهة المخالفين تصب لصالح التجار الملتزمين الذين تضرهم تلك الممارسات الخاطئة.