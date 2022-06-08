بوريس جونسون يقاتل من أجل البقاء ..ويؤكد للعموم: حياتى السياسية "بالكاد بدأت"

كتبت رباب فتحى

قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون للنواب فى مجلس العموم أنه سيقاتل من أجل البقاء في السلطة ، مازحًا أن حياته السياسية "بالكاد بدأت"، وفقا لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

وفي مواجهة مجلس العموم للمرة الأولى منذ أن نجا من تصويت مؤلم لحجب الثقة من قبل نوابه، قيل لرئيس الوزراء إنه "مكروه" من قبل العديد منهم. لكن جونسون أصر على أنه لا يوجد شيء " يمنعنا من الاستمرار في تقديم الخدمات للشعب البريطاني".

وقالت أنجيلا إيجل ، نائبة كبيرة عن حزب العمال: "لقد أظهرت أحداث هذا الأسبوع مدى كره رئيس الوزراء - وهذا فقط داخل حزبه."

وأضافت "بما أن إدارته مشتتة للغاية بسبب انقساماتها الداخلية بحيث لا يمكنها التعامل مع التحديات التي نواجهها ، فهل يمكن لرئيس الوزراء أن يشرح لماذا على البلاد أن تثق به إذا كان 148 من أعضاء مجلس النواب داخل حزبه لا يثقون به؟."

وقال جونسون ردا عليها: "يمكنني أن أؤكد لها في مسيرة سياسية طويلة حتى الآن - بالكاد بدأت - لقد التقطت بالطبع خصوم سياسيين في كل مكان. وهذا لأن هذه الحكومة قامت ببعض الأشياء الكبيرة والرائعة للغاية والتي لم يوافقوا عليها بالضرورة."

وأضاف "وما أريدها أن تعرفه هو أنه لا شيء على الإطلاق ولن يمنعنا أي شخص ، من الاستمرار في تقديم المساعدة للشعب البريطاني."

لكن رئيس الوزراء كافح من أجل الحصول على الدعم في مجلس العموم، ولم يتلق سوى هتافات صامتة من نوابه، ولم يتلق أي تدخلات داعمة مبكرة.

كما سخر إيان بلاكفورد، زعيم الحزب الوطني الاسكتلندي في وستمنستر ، من جونسون ، مشيرًا إلى أنه دعا لأسابيع إلى استقالته - فقط ليُقابل بـ "جدار من الضجيج" من نواب حزب المحافظين.